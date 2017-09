Mor el conductor d'una furgoneta en xocar amb un camió a Vila-rodona

En el sinistre, que s'ha produït al quilòmetre 211,7 de l'AP-2, també hi ha hagut un ferit menys greu

Redacció

Actualitzada 22/09/2017 a les 08:39

Un home ha mort, a primera hora del matí d’aquest divendres 22 de setembre, en un accident de trànsit produït a l’AP-2 a l’alçada de Vila-rodona, segons informa el Servei Català de Trànsit. Es tracta del conductor d’una furgoneta, qui ha xocat amb un camió, per causes que s’estan investigant, al punt quilomètric 211,7 d’aquesta via. Segons el SEM, en el sinistre també hi ha hagut una persona ferida menys greu.



Arran de la incidència, que s’ha notificat als Mossos d’Esquadra a les 6.44h, s’han activat sis patrulles de la Policia Autonòmica, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM.



Pel que fa a l’afectació viària, en un primer moment la via s’ha tallat en sentit nord i es feien desviaments per la sortida 10. En aquests moments