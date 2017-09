L'alcalde de Torredembarra també s'acull al dret de no declarar i denuncia «una causa general per fer por»

Eduard Rovira afirma que el fiscal «no ha entrat a buscar cap volta de res perquè la cosa està molt clara»

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira (ERC), s’ha acollit al seu dret de no declarar davant la fiscalia de Tarragona com a investigat pel referèndum de l’1 d’octubre. «És una situació bastant estrambòtica i, inclús, kafkiana i rocambolesca», ha asseverat el batlle a les portes de l’Audiència, on ha estat acompanyat d’un centenar de persones. Rovira s’ha mostrat «molt tranquil perquè no hem fet res» i ha fet notar que «ni el fiscal ha entrat a buscar cap volta de res, perquè la cosa està molt clara». L’alcalde torrenc ha explicat que no hi ha una acusació concreta en contra seva i que se l’investiga per prevaricació, malversació de fons públics i desobediència per si ha participat de forma contrària a les instruccions del Tribunal Constitucional. Rovira ha emmarcat les actuacions de l’Estat en «una causa general per fer por».



L’alcalde ha accedit a l’edifici judicial cap a tres quarts d’onze del matí, on ha coincidit breument amb l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, que ha comparegut davant del fiscal tot just abans seu. Acompanyat de regidors, alcaldes i càrrecs electes republicans, Rovira ha sortit uns vint minuts més tard de comparèixer davant el fiscal. Les persones concentrades a les portes de l’Audiència de Tarragona han aclamat l’alcalde al crit de «ni uns pas enrere» i «no esteu sols», alhora que exhibien estelades i clavells, i llençaven crits d’independència.



Al peu de les escales, on li han fet costat diversos càrrecs públics, Rovira ha fet notar a les persones concentrades que no l’acompanyen només a ell, sinó a «tots els catalans». El batlle també ha revelat que va arribar a la política «per treballar pel poble» i mai s’havia imaginat que podria arribar a ser alcalde. «Estic orgullós de ser alcalde en aquest moment», ha reivindicat.



En declaracions als mitjans, Rovira ha fet notar que les actuacions de l’Estat continuaran, però s’ha mostrat molt tranquil. L’alcalde de Torredembarra ha justificat que s’ha acollit al seu dret de no declarar perquè la causa que s’instrueix és «molt genèrica» i parteix d’instruccions del fiscal general de l’Estat en base a fets «molt imprecisos».