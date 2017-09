Els nadons de Valls podran gaudir d'un nou taller de música

Durant el curs 2017-18 es realitzaran tres tallers de cinc sessions: un a la tardor, un a l'hivern i un a la primavera

Actualitzada 21/09/2017 a les 13:28

L'Escola Municipal de Música Robert Gerhard ofereix per aquest nou curs 2017-18 un nou taller de música. Després de diversos anys oferint sessions per a criatures d'entre 4 mesos i 2 anys, aquest curs s'amplia l'oferta a infants de 3 anys, que cursen P3. L'altra novetat és que els tallers dirigits als més petits, d'entre 3 i 12 mesos, tindran lloc en sessions matinals, d'11 a 12 del matí, un canvi pensat per facilitar l'accés a les sessions als nadons i famílies. Durant el curs 2017-18 es realitzaran tres tallers: un a la tardor, un a l'hivern i un a la primavera. Cada taller consta de cinc sessions d'una hora de durada i el preu és de 58€ per taller. Els cursos dels nens d'1 i 2 anys són els que comencen el divendres 29 de setembre, mentre que els dirigits a nadons de mesos i a criatures de 3 anys començaran el pròxim 10 de novembre. Les sessions aniran a càrrec de Mireia Besora, mestra de l'Escola Robert Gerhard que té una gran experiència en el camp d'atenció musical a nadons. Totes les sessions estan pensades per a assistir-hi en família, de manera que els tallers són interessants no només pel que es fa en l'espai concret sinó per l'experiència i recursos que els pares s'emporten per treballar la relació afectiva a través de la música. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de l'escola (www.escolamusicavalls.cat) i tenen places limitades