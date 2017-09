Els alcaldes del PSC del Camp de Tarragona demanen que cessin els escorcolls i les detencions a càrrecs públics

En un comunicat reclamen impulsar «urgentment» vies de diàleg i d'acord per reconduir una situació «molt preocupant»

Actualitzada 21/09/2017 a les 14:21

Els alcaldes i alcaldesses de les comarques del PSC del Camp de Tarragona han fet públic aquest dijous la seva petició de què cessin els escorcolls a institucions i les detencions de càrrecs públics que es van iniciar aquest dimecres, ja que aquestes actuacions no ajuden a resoldre el conflicte. Així mateix, també reclamen impulsar urgentment vies de diàleg i d'acord per reconduir una situació que consideren molt preocupant. Pels batlles tarragonins les actuacions policials com les d'aquest dimecres «dificulten encara més una sortida democràtica i cívica». «Ens preocupa la situació que estem vivint i demanem seny i responsabilitat a tothom per reconduir aquesta situació. Fem, amb fermesa i convicció, una crida urgent a retornar a la senda del diàleg i l'acord», continuen.



Els alcaldes creuen que s'està patint un «problema polític de primera magnitud», i en fan culpable a la «inacció política i manca de diàleg del president espanyol Mariano Rajoy i del govern del PP». Amb tot, també asseguren que n'és responsable el Govern de la Generalitat a qui culpen «d'atrinxerar-se» en la confrontació institucional i la unilateralitat. Segons asseguren, «la única solució possible és el diàleg. Per això emplacem al Govern de la Generalitat i al govern espanyol a parlar des del respecte mutu i fer-ho amb caràcter immediat».



«Proclamem la nostra defensa de les institucions, la llibertat d'expressió i la convivència cívica i el nostre rebuig a una situació que retroalimenta l'odi en una societat que volem democràtica, respectuosa i de progrés», reblen en el comunicat, alhora que condemnen, de nou, «les pressions als alcaldes» que s'ha produït aquests darreres dies. «El problema polític que tenim a Catalunya no es resoldrà ni cridant a la ciutadania a enfrontar-se amb els alcaldes, ni citant-los a declarar a la fiscalia», han conclòs.