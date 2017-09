Els abats de Poblet i Montserrat demanen «respecte als drets individuals i als del nostre poble»

Octavi Vilà i Josep Maria Soler recorden el dret a la participació política i la llibertat d'expressió dels ciutadans i l'obligació dels governs d'escoltar la majoria i respectar la minoria

Actualitzada 21/09/2017 a les 13:53

Els abats dels monestirs de Poblet i de Montserrat, Octavi Vilà i Josep Maria Soler, respectivament, han demanat aquest dijous als governs català i espanyol «prudència i responsabilitat» per aconseguir un «diàleg constructiu» que respongui al sentir de la majoria respectant les minories.



Els dos priors diuen que «l'hora que viu Catalunya és delicada i preocupant» i cal «responsabilitat per part de tots, extremar la prudència dels governants, cercar i portar a la pràctica vies de solució als problemes plantejats». «Amb tota humilitat demanem als governants de Catalunya i d’Espanya un exercici de màxima prudència i responsabilitat per a un diàleg constructiu», afegeixen.



«No és la nostra intenció ni ens pertoca prendre part per cap altra cosa que no sigui la pau, el diàleg, les llibertats d'expressió democràtica, la convivència social i el respecte als drets individuals i als del nostre poble», afirmen. Per això, recorden que el dret a la participació en la vida política i social «ha de ser garantit en un estat democràtic» pels governants, que, a més, «tenen l'obligació d'interpretar el bé comú del seu país escoltant la veu d ela majoria i respectant alhora dels qui es troben en minoria».



Tots dos recorden que els monestirs estan «fortament arrelats en l'espiritualitat i la història de Catalunya».