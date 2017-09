Uns 80 cotxes clàssics disputaran un nou Rally Clàssics Costa Daurada diumenge

Al voltant de les 12 del migdia els vehicles quedaran exposats al passeig Jaume I en la setena edició d’aquesta trobada

Redacció

Actualitzada 20/09/2017 a les 20:56

El Club de Vehicles Clàssics de Salou torna a organitzar a Salou per setè any consecutiu la trobada del Rally Clàssics Costa Daurada, amb el suport de les regidories d’Esports i Turisme. Durant la trobada, que tindrà lloc el proper diumenge 24 de setembre, es realitzarà un recorregut d’uns 30 quilòmetres entre Salou –amb sortida des de Xalets-, passant per Vila-seca, La Pineda, Cambrils i fins a tornar a Salou. Hi haurà una parada al passeig Jaume I, on es mostraran els vehicles a l’aire lliure a partir de les 12 del migdia. L’arribada estarà amenitzada pel grup de xaranga 'Cafè, copa i puro', de la Sènia.



El President del Club, Josep Maria Fernández Piñol, explicava que «com a novetat d’enguany, cal destacar que en aquesta edició es formarà part de les jornades de Patrimoni de Vehicles antics de la FEVA. Es per això que es farà entrega a tots els participants d’una placa oficial commemorativa de les jornades de Patrimoni de la Federació Espanyola de Vehicles Antics, a més del dorsal del Rally».



S’espera una previsió de participació de prop de 80 cotxes, algunes peces úniques, procedents de la demarcació, de l’estat espanyol i també de l’estranger. Tots els cotxes estaran exposats al Passeig Jaume I de Salou a partir de les 12h i fins a les 17h.



Es lliuraran premis per a les diferents categories –fins a 5 diferents- pels cotxes millor conservats i millor restaurats. Un primer grup de fins al 1940; un altre d’entre el 1941 al 1955; un tercer entre el 1956 al 1965; un quart d’entre els anys 1966 al 1975 i, finalment, el grup cinquè pels vehicles d’entre el 1976 al 1990. El premi estrella serà la Salònia de Plata, símbol del Rally, obra original de l’artista Joan Blázquez. Aquest any també es farà entrega, per sorteig, d’un premi especial, el trofeu Museu de Cotxes d’Època Marc Vidal.