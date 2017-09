Les colles castelleres tarragonines donen suport a les institucions catalanes

La intensificació de les actuacions policials aquest dimecres arreu de Catalunya ha omplert de comunicats de suport la xarxa

Actualitzada 20/09/2017 a les 17:03

TOT el suport a les nostres institucions,màxim recolzament a càrrecs i persones que treballen per l'exercici de la democràcia de Catalunya — Xiquets de Cambrils (@XiquetsCambrils) 20 de setembre de 2017

Defensem la democràcia i les nostres institucions. Avui, de nou, reafirmem el nostre compromís amb el dret a decidir #1O #Castellers — Brivalls Cornudella (@brivalls) 20 de setembre de 2017

Els @XiquetsSerrallo donem suport al @govern i les institucions catalanes en defensa dels nostres drets i llibertats. #castellers — Xiquets del Serrallo (@XiquetsSerrallo) 20 de setembre de 2017

En defensa dels valors democràtics manifestem tot el suport a les persones i institucions perseguides per treballar a favor del referèndum. pic.twitter.com/UCdDQ9t8K9 — Nens del Vendrell (@nensdelvendrell) 20 de setembre de 2017

Des dels nostre orígen defensem la democràcia i expressem un total compromís amb el dret a decidir dels pobles #Referèndum #1O #Castellers — Xiquets de Reus (@xiquets) 20 de setembre de 2017

Reiterem el nostre compromís amb el dret a decidir i amb les llibertats democràtiques dels ciutadans de Catalunya i les seves institucions! — Xiquets de Tarragona (@xiquetstgn) 20 de setembre de 2017

La @collavella dóna ferm suport a les institucions catalanes, en defensa dels nostres drets i llibertats #democràcia #referèndumCAT — Colla Vella (@collavella) 20 de setembre de 2017

La nostra colla al costat de les institucions i el @govern del país Ens posem a disposició per defensar la DEMOCRÀCIA #avuiguanyarem — Colla Joves Valls (@JovesValls) 20 de setembre de 2017

Les colles castelleres del Camp de Tarragona es mobilitzen i donen suport a les institucions catalanes després de les intenses actuacions policials d'aquest dimecres arreu de Catalunya. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Joves, els Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo, la Jove de Tarragona, els Xiquets de Reus, els Nens del Vendrell, els Brivalls de Cornudella, els Xiquets de Cambrils i els Nois de la Torre han transmès respectius comunicats on condemnen l'actuació de l'Estat Espanyol, i defensen les «persones, institucions i entitats catalanes que defensen els drets i llibertats», així com el dret a decidir.Twitter ha estat, d'aquesta manera, un gran aparador on les colles han pogut transmetre els seus comunicats: