L'alcalde de Valls es nega a declarar davant la Fiscalia Superior

També ho ha fet l'alcaldessa de Vilanova

Actualitzada 20/09/2017 a les 13:58

Els alcaldes de Valls, Albert Batet i de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, s'han negat a declarar aquest dimecres al migdia davant de la Fiscalia Superior de Catalunya, que els havia citat, com a aforats, per haver signat decrets d'alcaldia a favor del referèndum.



Tots dos consideren que no han comès cap delicte, sinó intentar garantir el dret a vot dels seus conciutadans, i creuen que el ministeri públic s'ha excedit en les seves atribucions, ja que ja hi ha un procediment judicial obert.



El primer en arribar, poc abans de les 12 del migdia, ha estat Batet, que ha rebut el suport d'algunes desenes de veïns seus, a més d'alguns diputats de JxSí com Irene Rigau. Abans que sortís, ha entrat Lloveras, que també ha estat acompanyada de veïns de Vilanova i de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o del vicepresident primer de la Mesa, Lluís Guinó.



En sortir, Batet ha dit que «amb tranquil·litat» i de forma «correcta» per part de la fiscal, no ha respost cap pregunta ja que considera que no ha fet cap delicte. Al contrari que l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, aquest dimarts, Batet sí que ha signat l'acta de la compareixença.



Per la seva banda, Lloveras, també presidenta de l'AMI, ha dit que ella no ha declarat perquè considera que el ministeri públic s'està «extralimitant» perquè ja hi ha una causa judicial oberta pel referèndum i vol obrir una «porta paral·lela, falsa, per motius polítics».