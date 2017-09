Un centenar d'alcaldes i regidors tarragonins del PSC denuncien «pressions» i «insults»

Josep Fèlix Ballesteros assegura que els socialistes «no entraran en la provocació» i apel·la al diàleg i a la cerca de solucions legals

Actualitzada 19/09/2017 a les 17:11

Prop d’un centenar d’alcaldes, regidors i altres càrrecs electes de les comarques tarragonines s’han concentrat aquest dimarts a Tarragona en un acte de rebuig a les «pressions», «insults», «xiulets» i «pintades» que asseguren estar rebent per la seva no col·laboració amb el referèndum de l’1 d’octubre. Sota una pancarta amb el lema ‘Votar sense garanties? Que no comptin amb mi’, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha reivindicat que els socialistes volen «que es pugui decidir el futur d’aquest país des de l’acord, el diàleg, el pacte i la legalitat». «No és cert que els alcaldes que estem aquí no volem que es voti, volem que es voti en condicions», ha defensat. Ballesteros ha advertit que «ni saltar-se la llei, ni l’immobilisme, ens portaran a cap solució» i ha garantit que els socialistes defugiran les provocacions, la crispació i les tensions. El també president de la federació del PSC del Camp de Tarragona ha assegurat que els socialistes no estan «baixos de moral» ni «preocupats» per la «persecució» o les «pressions» d’aquests darrers dies i ha assegurat que «molta gent que ara mateix està silenciosa» els fa costat.