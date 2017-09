Prades assoleix una ocupació hotelera de més del 80% durant els mesos d'estiu

Set dels vuit establiments turístics han assolit el 100% d’ocupació la primera quinzena d’agost

Redacció

Actualitzada 18/09/2017 a les 21:17

Prades es reafirma com a destí amb atractiu turístic. El municipi del Baix Camp ha registrat un estiu amb una ocupació hotelera de més del 80%, fent especial menció a la primera quinzena d’agost, ja que set dels vuits establiments amb capacitat d’hospedatge van assolir el 100% d’ocupació. Els turistes arribats a Prades són majoritàriament d’origen espanyol. La segona nacionalitat més freqüentada és la francesa amb un 6%, seguit de l’alemanya i l’anglesa que oscil·len entre l’1% i el 3%. Analitzant les comunitats autònomes que més visitants aporten, Catalunya es situa en primer lloc amb quasi el 90%, seguit de la Comunitat Valenciana i Aragó (entre l’1% i el 5%) i el País Basc (1,5%).



Els vuit establiments que ofereixen allotjament han gaudit d’una gran entrada. La Fonda Espasa, Xalet de Prades, Hotel La Botiga, Can Llorenç, English Summer, Cal Pons, Càmping Prades i Cal Crispi han estat els encarregats de donar cabuda als turistes que han triat Prades com a destí. L’ocupació va ser màxima durant les dues primeres setmanes del mes d’agost.