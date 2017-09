Més de 500 participants i 3.500 euros recaptats en la 1a cursa solidària al Niu de l'Àliga

En la cursa hi van participar un total de 510 persones.

Els diners que es van recollir s’han destinat a Càritas d'Alcover

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 10:04

Un total de 510 persones van participar, el passat diumenge 17 de setembre, en la 1a edició de la cursa-caminada solidària al Niu de l’Àliga d’Alcover. L’esdeveniment esportiu va recaptar 3-500 euros, els quals han estat destinats a Càritas del municipi.



La cursa comptava amb tres modalitats de circuit: dues de curses de muntanya de 14 i 9,5 quilòmetres i la caminada d'uns 9 quilòmetres. Fins a 66 participants van córrer la cursa de muntanya de 14 quilòmetres, 73 inscrits ho van fer a la de 9,5 quilòmetres i 371 participants van fer la caminada.



Pel que fa als guanyadors, la cursa de muntanya de 14 quilòmetres se la va endú Jordi Garcia Ruiz (AC77), seguit per Marc Toda Vericat (Corredorsvalls.cat), mentre que el tercer lloc va ser per Eloi Pallarès Roca (Atmosfera Trail). La primera dona va ser Bàrbara Anento Moreno (CAP Alcover), que va arribar dinovena.



Sergio García García, de l’Athletic Track Tarragona va guanyar la cursa de muntanya de 9,5 quilòmetres, seguit pel seu company de club Luis Manuel Álvarez Sierra. El tercer lloc va ser per Carles Salsench Constancio del CE l’Areny. La primera dona a creuar la meta va ser Yoli Bergadà Tortajada (Athletic Track Tarragona), la qual va quedar en sisè lloc.



Els encarregats d’organitzat l’acte van ser el Centre d’Atenció Primària d’Alcover amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi i dels Bombers Voluntaris d’Alcover, que enguany celebren el 25è aniversari. Els organitzadors han valorat positivament aquesta primera edició i plantegen fer una nova cursa a la primavera.