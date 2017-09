Localitzada la menor de Sant Pere i Sant Pau sana i estàlvia amb un amic

Ha aparegut a l'estació de ferrocarrils de Mont-roig del Camp

Actualitzada 19/09/2017 a les 19:22

La menor de 15 anys del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, Maria Molina, que estava desapareguda des del passat 6 de setembre , ha estat localitzada aquest dimarts, dia 19, a Mont-roig del Camp acompanyada d'un amic. La jove estava, concretament, a l'estació de ferrocarrils del municipi, en perfecte estat de salut. L'han localitzat membres de la Unitat d'Investigació de Tarragona de Mossos d'Esquadra, i segons el cos policial, «serà lliurada en breu als seus pares».Els pares de la jove han fet, al llarg dels dies, una crida a Facebook per demanar ajuda per localitzar-la. La desaparició la van denunciar als Mossos d'Esquadra el mateix dia 6 de setembre a la tarda. Per altra banda, mentre la Policia Autonòmica continuava amb les tasques de recerca de la jove, la Guàrdia Civil també es va unir a la campanya de localització de la jove el passat 14 de setembre, quan va publicar la seva fotografia a través de les xarxes socials.