Els alcaldes de Reus i Montblanc sol·liciten que la Policia Local no actuï com a judicial

S'han adherit a la iniciativa començada dilluns per altres alcaldes de Catalunya

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 16:17

L'Ajuntament de Reus ha presentat, aquest dimarts, un recurs contra l'ordre de la Fiscalia que obliga a la Guàrdia Urbana a actuar com a Policia Judicial. Amb aquest recurs, el consistori vol garantir «que els agents de la Guàrdia Urbana estan al servei dels ciutadans i que és un cos que depèn del govern municipal, govern legítim i escollit a les urnes pels ciutadans de Reus», segons ha manifestat l'alcalde, Carles Pellicer.



Pellicer ha afegit que «vull que els 150 agents de la Guàrdia Urbana vetllin per la convivència i la seguretat a la ciutat de Reus les 24 hores del dia i em posiciono radicalment en contra que la Fiscalia se'ls apropiï durant tres setmanes amb la intenció de provocar i danyar la imatge del cos amb finalitats partidistes».



Per altra banda, l'Ajuntament de Montblanc també s'ha adherit a aquesta iniciativa, que van iniciar ahir altres alcaldes, com Ferran Bel, de Tortosa. En la notificació que la capital de la Conca de Barberà ha fet arribar a la Fiscalia Provincial de Barcelona, es manifesta que la instrucció 1/2017 adreçada als Mossos d'Esquadra desatén l'Acord de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, perquè s'atribueixen a les policies locals funcions de policia judicial que no els corresponen.