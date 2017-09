Valls-Alt Camp per la Independència vol recolzar a l'alcalde, que ha de comparèixer a Fiscalia aquest dimecres

Actualitzada 18/09/2017 a les 18:01

Després que l'alcalde de Valls, Albert Batet, fos citat per la Fiscalia Superior de Catalunya a declarar, el proper dimecres 20 de setembre, en referència al seu recolzament a cedir espais municipals per al referèndum de l'1 d'octubre, Valls-Alt Camp per a la Independència ha decidit organitzar autocars perquè els ciutadans que ho desitgin puguin anar a donar-li suport.



Batet s'ha de presentar a Barelona el dimecres a les 12 hores en «qualitat d'investigat». L'associació posarà a disposició dels ciutadans els autocars, que sortiran des de l'estació d'autobusos a dos quarts de deu del matí. El preu serà de cinc euros, que es pagaran en pujar-hi.



Des de Valls-Alt Camp per a la Independència expliquen que per a reservar una plaça, els interessats poden enviar un correu electrònic a l'adreça valls@assemblea.cat, o bé trucar al 629 967 023 o al 680 576 189.