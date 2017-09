Uns seixanta d'Instagramenrs participen al primer instawalk de l'IgersMapSalou

Les imatges serviran per elaborar un mapa físic i un virtual amb els punts més fotogènics de la localitat

Redacció

Actualitzada 18/09/2017 a les 16:16

Una seixantena d’instagramers van participar, diumenge, al primer instawalk col·laboratiu de Salou. L'activitat va recórrer a peu bona part del litoral de la localitat, des del Monument als Pescadors i el passadís del Club Nàutic, fins al far de Salou.



Els instagramers van captar amb les seves càmeres diferents escenes: pescadors tirant la canya, banyistes prenent el sol, nedant o fent snorkel, jocs d’ombres i el paisatge. Els participants van iniciar la ruta des del Patronat Municipal de Turisme de Salou, on es van fer una foto de grup, i on van retornar després de l’instawalk.



La iniciativa forma part d’un projecte conjunt entre el Patronat Municipal de Turisme de Salou, IgersMap, i InstagramersTGN, que vol recollir en un mapa físic i en un altre de virtual els llocs i racons del municipi que tenen més atractiu fotogràfic. El mapa serà editat en diferents idiomes i servirà de pretext perquè els visitants que vinguin a Salou puguin identificar, recórrer i fotografiar els espais. El virtual es podrà consultar a la pàgina web del Patronat Municipal de Turisme de Salou. Una segona edició de l’instawalk, el dissabte 28 d’octubre, amb una nova ruta, servirà per complementar els punts que apareixeran al mapa.



Els organitzadors de l’instawalk fan una crida per tal que, a través del hashtag #IgersMapSalou, la gent que pugui tenir bones fotografies actuals del municipi pugui etiquetar-les a Instagram i, d’aquesta manera, sumar-se al projecte.