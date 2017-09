Riudecanyes inaugura la remodelació del carrer del Dilluns

L’acte ha comptat amb la presència del president de la Diputació, Josep Poblet, i l’alcalde del municipi, Josep Maria Tost

Redacció

Actualitzada 18/09/2017 a les 10:31

Riudecanyes va inaugurar oficialment, ahir diumenge 17 de setembre a les 12h en el marc de la festa major de Sant Mateu, la millora del carrer del Dilluns, remodelat amb l'ajut de la Diputació a través del Pla d'Acció Municipal (PAM). L’acte ha estat encapçalat pel president de la institució supramunicipal, Josep Poblet, l'alcalde de Riudecanyes, Josep Maria Tost, i altres membres del Consistori. Aquesta actuació ha representat una inversió de 183.497,13 € per part de la Diputació.



L'acte va aplegar nombrosos veïns i veïnes i representants d'entitats socials de la vila, a més dels alcaldes dels pobles veïns de Montbrió del Camp i de l'Argentera. Tots ells han pogut conèixer de primera mà totes les millores que s'han dut a terme en aquesta via, una de les principals de la localitat. L'Ajuntament també preveu arranjar de manera integral altres carrers, com el del Dimarts i el del Diumenge, mitjançant els ajuts que atorga la Diputació.



En finalitzar la inauguració, Josep Poblet ha estat l’encarregat d’encendre la tronada de festa major a la plaça de la vila. Amb aquest acte s’enceten les festes patronals de Riudecanyes en honor a Sant Mateu, que s’allargaran fins al 19 de setembre amb diversos actes per a grans i petits.