La renovada executiva del PP al Tarragonès es marca l'objectiu de recuperar els 25 regidors del 2011

José Luis Martín ha estat reelegit com a president comarcal

Redacció

Actualitzada 18/09/2017 a les 16:48

El portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Tarragona, José Luis Martín, ha estat reelegit com a president comarcal del partit al Tarragonès. Martín comptarà en l’executiva comarcal amb Mario García (Salou), com a secretari, i Núria Gómez (Torredembarra), Encarna Quílez (La Canonja), Irene Barraga (Roda de Berà), María Juncal (Creixell) i Ismael Martínez (NNGG Tarragona), com a vocals.



En un comunicat, Martí destacava que «afrontem aquest mandat a la comarca del Tarragonès amb un il·lusionant i renovat equip, que té la clara la voluntat de recuperar el terreny perdut, marcant-nos l’objectiu de cara a les Municipals de 2019 d’arribar als 25 regidors que vam obtenir el 2011».