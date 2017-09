La regidora socialista Ana López denuncia la presència d'una estelada en un edifici públic

López afirma que es tracta d'«una falta greu de respecte a la pluralitat de Cambrils»

18/09/2017

La regidora socialista de l'Ajuntament de Cambrils, Ana López, ha denunciat a través de les xarxes socials la presència d'una estelada en un edifici públic. López apunta que aquest acte çes «una falta greu de respecte a la pluralitat de Cambrils». A més, afirma que és una falta de respecte «doble», ja que qui l'ha penjada ha aprofitat que té «un accés sense premís a un edifici públic que la majoria de ciutadans no tenim».



La regidora socialista es pregunta si la persona que ha penjat l'estelada donarà la cara. «Hi ha una majoria silenciosa que no anem a les manifestacions, ni pengem banderes, que estem farts de respectar i que no ens respectin i que l'actual Govern de Catalunya parli en el nostre nom», sentencia López. La publicació ha despertat tot tipus de reaccions, tant a favor com en contra de l'opinió de la regidora.







Ana Santos és Regidora de Promoció econòmica, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat i 2a Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cambrils. El seu partit, el PSC, forma part de l'equip de govern juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem AM i Convergència i Unió.