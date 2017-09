La 4a edició del Vitrum arriba amb més de 50 activitats per a petits i grans

La festa, que se celebrarà del 30 de setembre a l’1 d’octubre, inclourà demostracions de vidre bufat, mercat d’artesania, jocs infantils, concursos, escultura de gel i diverses novetats

Actualitzada 18/09/2017 a les 14:57

La Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum, arriba enguany a la seva 4a edició, que se celebrarà del 30 de setembre a l’1 d’octubre. En el marc de l’esdeveniment es programaran una cinquantena d’activitats. Destaquen les demostracions en viu de vidre bufat a càrrec de rellevants mestres vidriers de l’Estat (Igor Obeso, de Guipúscoa; Diego Rodríguez, de Segòvia; Ferran Collado, de Barcelona, i Paco Ramos, de Vimbodí i Poblet), els tallers i jocs infantils, el mercat d’artesania, l’esmorzar popular, o la creació d’un porró gegant de gel a càrrec de l’escultor barceloní Ivan López. Tampoc hi faltaran els contacontes i el tradicional concurs de beure amb porró.Pel que fa a les novetats d’aquest quart Vitrum, cal ressaltar l’activitat ‘Abraça’t 4.0’ al carrer de les Abraçades, un dels més estrets de Catalunya, on es comprobaran quantes persones hi caben bevent amb porró. Altres novetats són el Vitrumusical, on la creació de vidre es fondrà amb les notes musicals de la mezzosoprano Maria Boixadera i amb el músic Ignasi Fernández al piano; la presentació del nou Gegantó Vidrier del municipi; una exposició didàctica de porrons de la col·lecció de Josep M. Rovira; i la proclamació d’un nou vidrier d’honor, que es donarà a conèixer en breu.La festa inclourà també menús temàtics a l’entorn del vidre en restaurants i altres establiments del municipi, en el marc de CuinaVitrum. També es durà a terme el recorregut Selfie #Vitrum2017 i el concurs d’Instagram. El programa ja es pot consultar al web www.museudelvidre.cat Vitrum està organitzat per l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet amb la col·laboració d’entitats, comerços i particulars del municipi i el suport de diferents administracions.