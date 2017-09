Albert Batet ja ha rebut la citació com a investigat en les diligències obertes pel suport al Referèndum

Actualitzada 18/09/2017 a les 11:12

En 9 anys d'alcalde per primer cop, he estat notificat per comparèixer a la Fiscalia.

Aquest dimecres 20 Setembre 12h#democràcia pic.twitter.com/ioBSpb3rUr — Albert Batet (@albertbatet) 18 de setembre de 2017

L'alcalde de Valls ha publicat aquest dilluns al matí al seu compte de Twitter la imatge de la citació que ha rebut per comparéixer, el pròxim dia 20 de setembre a les 12 del migdia a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya.Albert Batet haurà de prestar declaració com a investigat dins les diligències que el Fiscal General de l'Estat ha ordenat obrir pel suport que alcaldes com el de Valls han donat al Referèndum de l'1-O.Batet en el seu missatge a les xarxes destaca que en 9 anys com alcalde és el primer com que rep una notificació de la fiscalia.