Endesa renova amb helicòpter una línia elèctrica de difícil accés del Priorat

18/09/2017

La companyia elèctrica Endesa ha renovat una línia elèctrica de mitjana tensió al Priorat amb helicòpter, en tractar-se d'una zona muntanyosa de difícil accés. A causa de l'orografia del terreny i per no danyar accessos i camins rurals amb maquinària pesant ni vehicles, l'operativa s'ha fet amb un helicòpter, complementat amb les tasques dels tècnics a peu de línia des de terra.



Els treballs, que han tingut una inversió superior als 16.000 euros, han consistit en la renovació integral d'un tram de línia de 25 kV que travessa els termes municipals de Falset, Torroja del Priorat i La Morera de Montsant.



S'han canviat trenta suports de fusta i tots els aïlladors de vidre s'han substituït per uns nous de polimèric. Els aïlladors polimèrics estan fabricats a partir d'un compost a base de fibra de vidre i silicona i són més lleugers, però més resistents, a la calamarsa, les descàrregues de llamps, el vandalisme i els trets de caçadors.



Aquestes millores beneficien la qualitat i la continuïtat del subministrament a més de 3.500 clients repartits entre catorze municipis de la comarca i de la veïna Ribera d'Ebre.