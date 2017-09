El portaveu del PP a Salou vincula l'1-O amb el franquisme

El 'Volem votar' dels que defensen el Sí, Mario García el compara amb un cartell de votació de Franco

Ya empieza a notarse que les está asesorando Otegi https://t.co/O5J5FzWrX6 — MARIO GARCIA VIDAL (@mario_salou) 17 de setembre de 2017

Mario García, portaveu del grup municipal del PP a Salou ha comparat el Referèndum de l'1-O amb els que va convocar el dictador Francisco Franco. Ho fa utilitzant el cartell que els independentistes han començat a penjar arreu amb el missatge principal de 'Votem per ser lliures', contraposant-lo amb un altre cartell amb el missatge 'Votar es ser libre. Con el voto, Franco, te concedió la libertat'.De fet, durant la dictadura franquista, el 'caudillo' va convocar dos referèndums —els dos completament qüestionats, pel que fa a la seva legalitat—. Un va ser el 1947, per aprovar la 'Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado' i l'altre va ser per aprovar la Ley Orgánica del Estado, el 1967. Mort el dictador, el 1976 es va convocar la votació de la 'Ley de Reforma Política' que havia de dur el país a la transició política des de la dictadura al model actual.El regidor del PP a Salou, municipi on l'alcalde Pere Granados, ja va anunciar que no cediria espais per la celebració del Referèndum de l'1-O, ha utilitzat la ironia per referir-se a altres aspectes de la campanya a favor del Sí. Així, una imatge de persones fent de 'cartells humans' donant suport a l'1-O té el missatge de 'compro oro' i també es refereix a la convocatòria d'un acte de suport al dret a decidir a Madrid indicant que tenia vinculació amb l'assessorament de Arnaldo Otegui.