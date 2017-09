Cambrils talla el cabell contra el càncer infantil

Una vuitantena de barbers participen a la iniciativa solidària ‘Deixa’t prendre el pèl’

El passeig Marítim de Cambrils s’ha omplert, aquest diumenge, de solidaritat amb el càncer infantil. La segona edició de la iniciativa ‘Deixa’t prendre el pèl’ ha unit una vuitantena de barbers i barberes que han tallat el cabell a tothom que ha desitjat participar en la jornada, que ha recaptat fons per a l’Hospital Sant Joan de Déu destinats a la investigació del càncer infantil.



Tots aquells que hi han participat ho han fet amb un donatiu de 8 euros que ha servit per adquirir un tiquet. Asseguts en les butaques de la perruqueria improvisada en què s’ha convertit el passeig Marítim, centenars de cambrilencs i cambrilenques de totes les edats s’han tallat el cabell o retocat la barba per col·laborar amb aquesta iniciativa. L’Oficinia Tècnica d’Inclusió Social de l’ajuntament de Cambrils és l’encarregada d’impulsar una cita ideada pel barber Javier Torrente i que compta amb la participació de ‘Barberos de España’.



Els donatius, però, no han arribat únicament de manera econòmica. Els més valentes, sobretot les persones amb el cabell llarg, han donat els seus cabells per a que es puguin confeccionar perruques de manera natural. Aquests donatius es destinaran a una empresa encarregada de la seva confecció. A més, també es podia participar a ‘Deixa’t prendre el pèl’ sense haver de passar pel barber: les persones que ho han desitjat han comprat butlletes per a un sorteig o han fet els donatius de manera desinteressada i totalment voluntària.



L’objectiu d’aquesta iniciativa solidària no només és recaptar fons per a la investigació del càncer infantil, sinó que també pretén conscienciar la població sobre aquesta malaltia.