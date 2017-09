Un motorista, ferit greu al Priorat

Ha patit un accident al terme municipal de La Figuera

Redacció

Actualitzada 16/09/2017 a les 18:22

Aquest dissabte a la tarda un motorista ha resultat ferit greu després de patir un accident en una pista forestal propera a la T-730 al seu pas per La Figuera, a la comarca del Priorat. L’home ha estat traslladat a l’hospital Joan XXIII pels Serveis d’Emergències Mèdiques, que s’han desplaçat al lloc dels fets amb una dotació terrestre i un helicòpter per tal d’arribar a la pista on s’ha accidentat la víctima.