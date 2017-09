La CUP de Torredembarra denuncia el boicot al seu acte pel referèndum

La Policia Local talla la llum quan el partit intentava fer campanya pel ‘Sí’

Torredembarra ha viscut una nova mostra dels enfrontaments i les dificultats que comporta voler organitzar un acte sobre el referèndum de l’1 d’octubre. La CUP de la localitat, mitjançant les xarxes socials, han denunciat el boicot sofert quan volien fer un acte a favor del ‘Sí’ a la plaça de les Monges que havia d’iniciar-se a les set de la tarda d’aquest dissabte.



Concretament, els cupaires denuncien el fet que la Policia Local els tallés la llum per impedir-los realitzar l’acte. Tot i així, des del partit han volgut fer una crida als torrencs a assistir a la plaça on s’havia de fer aquest en solidaritat i per protestar contra les traves que pateixen aquells que volen fer campanya pel referèndum.



Prèviament, la CUP de Torredembarra ja havia denunciat la retirada de cartells de l’1 d’octubre per part del cos municipal. En concret, es tractaria d’una cinquantena de cartells referents a l’acte que s’havia de fer aquest mateix dissabte a la tarda i que, posteriorment, ha viscut un tall de llum.



L’actuació de la Policia Local s’inclouria en el marc de les ordres rebudes per part de la Fiscalia estatal, que es va encarregar de fer arribar a tots els cossos de seguretat catalans per tal d’impedir que es duguin a terme actes que tinguin alguna relació amb el referèndum de l’1 d’octubre que pretén que el poble de Catalunya decideixi el futur de la seva sobirania.