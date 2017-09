Pere Granados reivindica un nou finançament pels municipis turístics

L’alcalde de Salou destaca el sobredimensionament de serveis que suposa l’arribada de visitants

Actualitzada 14/09/2017 a les 20:40

Més recursos pels municipis turístics, els quals multipliquen exponencialment la seva població durant la temporada. Aquesta és la demanda que feia l’alcalde de Salou, Pere Granados, en la Jornada Estratègica per a Destinacions Turístiques Pioneres, a Torremolinos.



En la conferència que oferia ahir, el batlle salouenc reclamava una participació més gran en els tributs de l’Estat i d’altres administracions públiques que permetin a les destinacions turístiques obtenir més recursos per «donar resposta al sobredimensionament dels serveis que suposa l’activitat turística en un municipi que fluctua dels 27.000 als 200.000 habitants».



Pere Granados afirmava que «cal reflexionar en el fet que el turisme dóna vida als municipis turístics però també a la resta, perquè el turisme consumeix serveis i productes». En el marc de la trobada el batlle salouenc també va apostava per la reconversió de les destinacions de sol i platja, «reinventar-se, especialitzar i especialitzar-se i, de cara a guanyar competitivitat i ajudar a desestacionalitzar la temporada», deia.



Finalment, Granados explicava que Salou s’està consolidant com una destinació vacacional líder en oci, incentius i entreteniment amb nous valors afegits com els Centres Turístics Integrals amb la inversió de Hard Rock, amb el qual espera superar de llarg dels 8 milions de pernoctacions.



L’acte, que es desenvolupava durant tota la jornada de dijous al Palau de Congressos de Torremolinos, hi van assistir els alcaldes de vuit municipis de sol i platja, a més d’altres ponents que van debatre sobre les tendències actuals pel que fa a turisme taronja, ecoturisme o economia col·laborativa, a més de com emprar eines de realitat virtual, de gestió de preus, Big Data i els últims programes de fidelització de clients, a més de formular estratègies per a realització de diagnòstics i accions d’especialització en segments o nous productes.



La primera Jornada Estratègica per a Destinacions Turístiques Pioneres es va organitzar a la ciutat de Torremolinos. La trobada neix fruit de l’aliança de destinacions turístiques (AMT) de les vuit poblacions de sol i platja amb més pernoctacions a Espanya (Benidorm, Torremolinos, Salou, Calvià, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana, Arona i Adeje) i que va servir per continuar mantenint una nova reunió periòdica d’aquest lobby turístic.