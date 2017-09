La campanya pel Sí comença amb detinguts i desobediència a Tarragona

S'han detingut tres persones a Alcanar per penjar cartells, mentre que a Tarragona la CUP n'ha penjat diversos a la Porta de l'Ajuntament

Actualitzada 15/09/2017 a les 11:16

La campanya pel ‘Sí’ en el marc del referèndum de l’1 d’octubre per l’autodeterminació de Catalunya ha començat a Tarragona amb diversos detinguts a les Cases d’Alcanar i desobediència i ‘mambo’ per part de la CUP tant a la ciutat de Tarragona com a Reus.El succés més important d’aquestes primeres hores de campanya ha estat la detenció de tres persones a les Cases d’Alcanar per part de la Guàrdia Civil. Els tres individus han estat arrestats a les 00.30h per penjar cartells a les parets en aquest municipi de les Terres de l’Ebre. La informació ha estat piulada a la xarxa social Twitter per l’usuari Miquel Reverter i confirmada per fonts de la Guàrdia Civil a Diari Més.Per altra banda, la CUP de Tarragona ha iniciat aquesta matinada la campanya pel Sí tot enganxant diversos cartells a la porta de l’Ajuntament. Segons el grup municipal, aquesta acció s’ha dut a terme per tal de denunciar la manca de col·laboració del govern municipal amb la consulta convocada pel la Generalitat, ja que el consistori tarragoní s’ha negat a cedir espais municipals per a la votació. La CUP demana a Ballesteros «que es repensi la seva posició» després que prop de 9.000 ciutadans mostressin ahir, en l'acte d'inici de campanya a la Tarraco Arena Plaça, la seva disconformitat amb la decisió del govern municipal.Pel que fa a la ciutat de Reus, la campanya pel Sí també ha començat amb una acció reivindicativa de la CUP. El grup municipal ha volgut penjar els primers cartells pel Sí just davant de l’hotel Gaudí, on s’allotgen les desenes d’agents de Policia Nacional que van arribar el passat dimarts a Reus. L'acció s'ha fet tot onejant estelades i als crits de «votarem» i «fora les forces d'ocupació».