El sopar solidari de la Fundació PortAventura recull 87.000 euros

Es destinaran a Down Tarragona i a l'APPC 'La Muntanyeta'

EFE

Actualitzada 15/09/2017 a les 14:29

El sopar solidari de la Fundació PortAventura ha recollit més de 87.000 euros, que es destinaran a projectes socials. L'esdeveniment va celebrar dijous a la nit la seva setena edició, i va congregar més de 1.200 comensals, superant els 85.000 euros aconseguits l'any passat.



Els 87.000 euros recaptats es destinaran al projecte 'Agafa't al 21' de Down Tarragona, per afavorir la igualtat d'oportunitats, tracte i no discriminació de persones amb síndrome de Down i d'altres capacitats. També a l'APPC 'La Muntanyeta', ajudant-los amb la donació en la construcció del nou centre d'atenció a la paràlisi cerebral al barri de Bonavista de Tarragona.



Durant el sopar es va retre homenatge a Eloi Moreno, primer judoca català amb síndrome de Down i cinturó negre, així com a l'equip de futbol Nàstic Genuine, format per nens i joves amb síndrome de Down. També es va homenatjar, a títol pòstum, a qui va ser president de la Confederació ASPACE (Atenció a la Paràlisi Cerebral d'Espanya) i director general de l'APPC 'La Muntanyeta', Jaume Marí.



Des del 2011, la Fundació PortAventura ajuda diferents col·lectius desafavorits mitjançant la dotació de recursos i el suport per desenvolupar diferents programes solidaris.