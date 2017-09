Puigdemont visitarà avui el Vallenc després del Registre de la Guàrdia Civil

El President visitarà el local del setmanari abans de participar en l'acte d'inici de la Campanya pel 'Sí' a Tarragona

EFE

Actualitzada 14/09/2017 a les 09:48

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, visitarà aquest dijous, 14 de setembre, les instal·lacions del setmanari El Vallenc, a Valls, on dissabte passat la Guàrdia Civil va efectuar un registre relacionat amb la investigació sobre els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre.



Els agents van registrar per ordre de la Fiscalia un antic local del setmanari, en el marc de la seva actuació per detectar si s'està confeccionant material susceptible de ser utilitzat en el referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional.



Abans de participar al vespre en l'acte d'inici de la campanya pel 'Sí' a Tarragona, Puigdemont acudirà al local del Vallenc al costat de l'alcalde de Valls, Albert Batet, i el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, que seran rebuts pel director de la publicació, Francesc Fàbregas, segons ha informat la Generalitat.