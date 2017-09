L'home que va trobar en Floquet de Neu

El CIAR acull una exposició sobre el primatòleg Jordi Sabater Pi que es podrà visitar fins al 24 de setembre

El Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades (CIAR), una secció del Museu Comarcal de la Conca de Barberà acull, fins al 24 de setembre, l’exposició Jordi Sabater Pi. Una vida dedicada a la ciència.



El primatòleg barceloní Sabater Pi és conegut sobretot per ser el descobridor de Floquet de Neu, el goril·la albí que es va convertir en emblema de la ciutat de Barcelona per la seva singularitat, única al món. Sabater Pi va trobar el goril·la l’any 1966 a Guinea Equatorial. Aleshores ell era el conservador del Centre d’Experimentació Zoològica d’Ikunde, dependent del Zoo de Barcelona, i des d’on va treballar per institucions tan prestigioses com la National Geographic Society, la Delta Regional Primate Research Center de Louisiana o la New York Zoological Society. L’1 de novembre de 1966 Floquet de Neu va ser portat a Barcelona i posteriorment va ser traslladat al Parc Zoològic, on va morir l’any 2003 a l’edat aproximada de 39 anys.



Però a més de ser un científic de renom mundial, Sabater Pi tenia una gran sensibilitat i capacitat artística, que va deixar plasmada en un gran nombre de dibuixos o il·lustracions científiques. Els quaderns de camp de Jordi Sabater Pi mostren amb una precisió científica i un traç artístic una extensa col·lecció d’animals, sobretot ocells i primats, així com els fang, una tribu de Guinea Equatorial amb la qual va establir una veritable amistat. Els seus quaderns de camp, a més, destaquen per la pulcritud i l’ordre amb què es van fer, més tenint en compte les circumstàncies en què es van prendre els apunts.



L’exposició que es pot visitar a Montblanc mostra, amb moltes imatges fotogràfiques, com va ser la vida científica del primatòleg barceloní des que el 1939, quan ell teia 16 anys, la seva família es va traslladar a viure a l’Àfrica, fins a les seves últimes reflexions. El doctor Sabater Pi va morir l’any 2009 deixant un llegat de més de 1.500 dibuixos i aquarel·les de temàtica naturalista, així com 5.500 documents manuscrits.



Aquesta mostra inclou també una selecció dels magnífics dibuixos de Sabater i Pi, posa de manifest la ingent tasca de recerca duta a terme per aquest científic. Entre altres coses, va constatar la intel·ligència dels primats no humans, una vessant que actualment complementa l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), investigant el seu comportament cognitiu en general, que inclou aspectes que van des de la lateralitat manual (per què fem servir més la mà dreta que l’esquerra) fins a la seva capacitat tecnològica.



L’exposició ha estat produïda per l’IPHES a partir del material dipositat a la Col·lecció Sabater Pi de la Universitat de Barcelona –Parc Científic de Barcelona–, i es realitza en el marc del Programa Exposicions itinerants de la Diputació de Tarragona. L’horari de visites és de dimarts a divendres de les 10 a les 14 h.