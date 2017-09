L'alcalde socialista de Gratallops posarà les urnes i votarà sí l'1-O

Xavier Gràcia apunta que es deu als habitants del municipi i que anirà a declarar «amb molt de gust» si se'l cita

Actualitzada 14/09/2017 a les 13:13

L'alcalde de Gratallops (Priorat), Xavier Gràcia, que es va presentar a les darreres eleccions pel PSC, s'ha compromès a posar les urnes l'1-O. Gràcia considera que es deu als habitants de Gratallops, que «han de poder dir la seva, tant sigui que sí, que no, o abstenció». «Jo el que no puc fer és no posar-les», ha dit Gràcia, que ha apuntat que el fet d'estar «sota el paraigua dels socialistes, no vol dir que hagi de fer cas a tot el que diguin o facin». A més, l'alcalde ha explicat que al referèndum votarà sí. D'altra banda, Gràcia ha afirmat que anirà a declarar «amb molt de gust» si se'l cita. L'alcalde participarà en la concentració convocada per l'AMI i l'ACM dissabte a la plaça Sant Jaume per mostrar el rebuig a la justícia espanyola.



Gràcia ha explicat que els ciutadans de Gratallops –al municipi hi viuen unes 240 persones- van confiar en ell i que «és legítim que una persona digui la seva» al referèndum. Gràcia, que es va presentar als darrers comicis municipals sota les sigles del PSC, no és militant de la formació. Ha explicat que no ha rebut cap missatge per part dels socialistes, tot i que el partit sí que fa «correus massius, d'àmbit general» adreçats als alcaldes del PSC. «Però aquí és molt diferent», ha considerat Gràcia, que creu que al poble no es deu «als socialistes», sinó als votants. L'alcalde ha apuntat que votarà que sí a l'1-O perquè té com a «objectiu particular» que Catalunya sigui un país independent. «Votaré que sí i no m'he d'amagar de res», ha reblat.



L'alcalde també ha explicat que si se'l cita a declarar, hi anirà «amb molt de gust» per intentar explicar que «el poder està en la gent»: «a veure si d'una vegada, amb argumentació, el fiscal pot entendre que el dret a decidir és de la gent, no d'ells».