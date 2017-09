L'alcalde de Gratallops replica Iceta que el PSC hauria de ser «més conscient» que hi ha partidaris de votar l'1-O

Xavier Gràcia respon que no tem conseqüències perquè no és militant del partit

Actualitzada 14/09/2017 a les 15:13

L'alcalde de Gratallops, Xavier Gràcia, ha replicat aquest dijous al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que la formació hauria de ser «més conscient» que «hi ha gent que és partidària de poder opinar i votar». Gràcia ha respost els advertiments d'Iceta, que ha alertat l'alcalde que «s'exposa a conseqüències» si cedeix locals per l'1-O, apuntant que no en tindrà perquè no és militant. Gràcia va encapçalar la candidatura del PSC a les darreres municipals com a independent. «El partit socialista, a Gratallops, és un paraigua que ens agilitza molta feina i ens ha ajudat en moments, però hi ha discrepàncies com a tot arreu», ha apuntat en declaracions a l'ACN. A més, ha carregat contra Iceta per no haver-se comunicat amb ell directament i hagi optat per fer declaracions a la premsa: «és molt mediàtic i és més interessant sortir als mitjans que parlar amb la seva gent», ha dit.