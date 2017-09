GEPEC denuncia la contaminació d'aigua a Torroja del Priorat

Els ecologistes han demanat les analítiques de la qualitat de l’aigua del Siurana al Departament de Salut de la Generalitat i a l’Agència Catalana de l’Aigua

14/09/2017

GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha denunciat un episodi de contaminació d’aigua a Torroja de Priorat. Tal i com expliquen els ecologistes en un comunicat, l’Ajuntament del municipi ha hagut d’emetre un ban prohibint el consum d’aigua de la xarxa municipal per a ús de boca i per a cuinar. Afirmen que aquesta aigua, que arriba al poble per una canonada empalmada al pantà de Siurana, presenta un aspecte «verdós i tèrbol». Per aquest motiu l’entitat ha demanat formalment analítiques de la qualitat de l’aigua del Siurana al Departament de Salut de la Generalitat i a l’Agència Catalana de l’Aigua.



A causa de la contaminació, els habitants del municipi porten «tot l’estiu» havent de comprar aigua per beure o cuinar, segons el GEPEC. Per altra banda, aquesta situació també afecta els cellers, en plena verema, ja que es veuen obligats a comprar aigua envasada per la neteja i manteniment de les seves instal·lacions per tal que els vins mantinguin «l’alta qualitat».



L’entitat recorda que els pobles de la conca del riu Siurana tenen els aqüífers sota mínims a causa del transvasament de conca del 95% de l'aigua del pantà de Siurana cap a la riera i el pantà de Riudecanyes. Per aquest motiu afirmen que GEPEC, junt amb la Plataforma Volem lo riu Siurana Viu i Xarxa Sud, està «treballant intensament» per tal de retornar els cabals propis i la gestió de l'aigua del riu Siurana a la seva conca natural, que abasta tot el Priorat.