El portaveu de la la CUP de Valls, Francesc Martinell, deixa el càrrec de regidor

El portaveu passarà a ser Jordi Robert, i Ester Huguet ocuparà el lloc de Martinell i les àrees que fins ara assumia ell

Redacció

Actualitzada 14/09/2017 a les 16:23

El fins ara portaveu de la CUP de Valls i regidor Francesc Martinell ha anunciat, aquest dijous, que deixa el càrrec. En roda de premsa ha indicat que els motius que l’han portat a prendre aquesta decisió són estrictament personals, i que continuarà militant a la CUP i col·laborant activament amb la tasca dels regidors.



El canvi, que s’anunciarà al proper ple municipal i seguirà el curs que estableix la normativa, no provocarà gaires modificacions en les tasques que desenvolupaven fins ara els regidors de la CUP. La nova regidora serà Ester Huguet, que assumirà les àrees que fins ara assumia Francesc Martinell. L’única modificació que es farà serà la del portaveu, que passarà a ser Jordi Robert.



En paraules de Francesc Martinell, «prendre aquesta decisió no ha estat fàcil», però ha afirmat que «hi hagi qui hi hagi a la institució, la CUP seguirà amb la mateixa línia discursiva que hem tingut fins ara». Per la seva banda, Ester Huguet també ha aprofitat el seu primer discurs com a futura regidora per agrair la tasca feta pels tres regidors de la CUP durant aquests dos anys. La nova regidora ha estat militant de la CUP durant més de 12 anys, havent estat representant del partit a Casa Caritat i a VallsGenera durant pràcticament tota aquesta etapa, i havent participat també a grups de treball sobre educació o matèries socials.