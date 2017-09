Troben a Cunit 32 porcs vietnamites en unes condicions pèssimes

L'amo de la granja vivia a Barcelona i no atenia als animals

El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Tarragona (SEPRONA), ha pres declaració en qualitat d'investigat a un home de 64 anys i amb domicili a Barcelona, per la comissió d'un delicte de maltractament animal, per mantenir 32 porcs de raça vietnamita en greu estat d'abandó que feia perillar la seva vida.



A la fi del mes d'agost de l'actual, agents del PAPRONA de la Guàrdia Civil de Valls, a través de la policia local de Cunit, van tenir coneixement de l'existència que en una finca de la localitat es trobaven diversos animals en pèssimes condicions tant higièniques com a sanitàries. Quan la Guàrdia Civil es va desplaçar a aquesta finca va poder observar una trentena de porcs de raça vietnamita que presentaven greus signes de desnutrició i desatenció veterinària.



Després de realitzar diverses gestions es va poder esbrinar que el propietari de la finca residia a Barcelona, acudint a ella de forma esporàdica, per la qual cosa va ser requerit per la seva personación urgent en el lloc a fi d'atendre als animals ja que es trobaven sense aliment ni aigua i amb una elevada temperatura ambienti.



Una vegada personat el propietari en el lloc i després de garantir-se les necessitats bàsiques dels animals, es va procedir a la seva citació en dependències de la Guàrdia Civil de Valls, a fi de prendre-li declaració en qualitat d'investigat per un presumpte delicte de maltractament animal, sent posades les actuacions a la disposició del Jutjat en Funcions de Guàrdia del Vendrell.



Al mateix temps es va procedir a informar dels fets al Servei de Protecció Animal del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que una vegada va comprovar l'estat dels animals, va prendre les mesures necessàries per garantir la seva subsistència fins que es determini la seva destinació final.