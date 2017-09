'La Caixa' i el Banc dels Aliments recullen 31.433 litres de llet per famílies en risc de Tarragona

La llet es destinarà a un total de 655 famílies fins a final d'any

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 16:27

L'acció conjunta solidària 'Cap nen sense bigoti', de l'Obra Social 'La Caixa' i el Banc dels Aliments, ha permès recollir fins a 31.433 litres de llet a Tarragona per a les famílies en situació de vulnerabilitat ateses pels bancs d’aliments. La quantitat recollida permetrà a 655 famílies tarragonines en risc d’exclusió assolir el consum mínim de llet recomanat -un litre per persona a la setmana- fins a final d’any.



La campanya ha obtingut els donatius amb la recollida física a 1.415 punts de recollida de Catalunya, 161 dels quals a Tarragona, i amb les aportacions econòmiques fetes a través de canals electrònics. A Espanya, el total recollit en aquesta tercera edició de la iniciativa ascendeix a 1,2 milions de litres, que es destinaran a 25.014 famílies fins a final d'any.



La totalitat dels donatius es destinarà a satisfer les necessitats anuals de llet del Banc dels Aliments. Actualment, els bancs dels aliments atenen 215.112 persones a Catalunya -de les quals més de 37.000 són nens d’entre 1 i 16 anys- que tenen dificultats per accedir regularment al consum d’aliments bàsics per a una dieta equilibrada, com la llet. A més, segons dades de l’IDESCAT, el 24 % de menors catalans se situen per sota del llindar de la pobresa.