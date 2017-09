Un centenar d'alumnes amb ceguesa a Tarragona reclamen accessibilitat a les noves tecnologies

El 99% dels estudiants ho faran escolaritzats en centres d'ensenyament ordinari, seguint el principi inclusiu

Redacció

Actualitzada 12/09/2017 a les 18:22

Un centenar d’alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu de la demarcació de Tarragona (un total de 88 al Camp de Tarragona i 23 a les Terres de l'Ebre) afronten la tornada a l'activitat escolar i acadèmica amb el suport educatiu dels professionals dels equips específics a la ceguesa i la discapacitat visual greu, formats per professionals d'ONCE i del Departament d’Ensenyament.



El 99% dels estudiants ho faran escolaritzats en centres d'ensenyament ordinari, és a dir, seguint el principi de la inclusió educativa. Aquest model inclusiu ha aconseguit que, en finalitzar l'ESO, la taxa d'abandonament escolar d'aquests alumnes sigui gairebé tres vegades inferior a la mitjana espanyola, un 9,6% enfront del 23,5% d'Espanya, i dos punts per sota de la mitjana europea, que se situa en el 11,9%, segons l'últim informe de l'agència comunitària d'estadística Eurostat.



En aquest sentit, l'ONCE llança cada any un missatge a les administracions i tots els implicats en el procés curricular perquè qualsevol innovació tecnològica a l'aula tingui sempre en compte l'accessibilitat perquè, en cas contrari, pot deixar fora a aquests estudiants amb discapacitat visual i col·locar davant d'ells barreres de vegades insuperables. Pàgines webs, aplicacions, llibres i altres suports educatius han de complir la màxima del disseny per a tothom.



La inclusió dels infants amb discapacitat visual en un àmbit educatiu normalitzat respon al fet de crear un únic sistema on s'integrin tots, prevalent sempre el dret de qualsevol alumne a rebre una atenció educativa equitativa i de qualitat, i respectant les necessitats específiques de cada un d'ells. Per a cada alumne amb discapacitat visual s'elabora un Pla Individualitzat d'Atenció, segons les seves necessitats, i se li assigna un mestre/a de suport encarregat, entre altres funcions, d'assessorar al centre i al professorat d'aula, assessorar i orientar les famílies i realitzar un treball directe amb l'alumne. Aquest treball directe és possible gràcies als professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV / CRE ONCE Barcelona).



En el cas dels alumnes universitaris, especialment aquells que comencen aquesta nova etapa educativa, a més dels suports educatius específics, l'ONCE desenvolupa també un programa de rehabilitació amb l'objectiu de dotar a l'alumne d'una plena autonomia en la mobilitat i orientació pels nous entorns. Una tasca que es desenvolupa mitjançant la intervenció d'un tècnic de rehabilitació, encarregat d’ensenyar a l'estudiant a desenvolupar-se sense cap dificultat.