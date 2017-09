L'Escola Mare de Déu del Remei d'Alcover inicia el curs amb un pati renovat

S’han introduït diverses millores als tres espais diferenciats que conformen el pati del centre

12/09/2017

El pati de l’Escola Mare de Déu del Remei d’Alcover s’ha sotmès a una sèrie de millores que els infants podran gaudir en aquest nou curs 2017-2018 que s’ha iniciat aquest dimarts, 12 de setembre. Les actuacions s’han fet en els tres espais diferenciats que conformen el pati del centre educatiu.



Pel que fa a l'espai destinat als alumnes de P3, s’ha pintat la barana que delimita l’espai de color blau per tal de fer-lo més acollidor i agradable, a més de reparar les reixes de recollida de l’aigua. Al mateix nivell hi ha el pati de P4, on s'hi han instal·lat tres jocs de molles i s'ha renovat la caseta de jocs amb pintures de diferents colors.



Al pati de P5, 1er i 2on s'hi han instal·lat dues porteries de futbol sala i dos conjunts de tobogans i gronxadors. Aquests elements s’han posat en unes illes de cautxú per a evitar que els infants prenguin mal en cas de caiguda. Aquests tobogans són els que anteriorment estaven ubicats al parc de les Rodes, espai on s'hi ubicarà el futur centre de dia. També s'han incorporat dues taules perquè els nens puguin seure a esmorzar. Els murs que delimiten l'espai s'han reparat i pintat d'un color crema i s'hi han col·locat tres pissarres. Per altra banda, els espais restants s'han decorat amb diferents siluetes de caràcter infantil.



Al pati de 3r fins a 6è s'han substituït les proteccions de les cistelles i s'han instal·lat noves xarxes. Al llarg del present curs es repintaran els camps de basquet i es dibuixaran diferents jocs al terra.