El santuari d'animals on viu la vaca Margarita es traslladarà per desavinences amb la propietària dels terrenys

Té un termini de 10 mesos per abandonar l'espai, on actualment hi viuen 200 animals

Actualitzada 12/09/2017 a les 11:27

La Llar de Marçà, el santuari d’animals que va acollir la vaca Margarita, haurà de traslladar-se a una altra zona per desavinences amb la Fundació ProVegan, propietària dels terrenys. Així ho informa el diari La Vanguardia, que afirma que ProVegan ha donat un termini de deu mesos als gestors de Santuari per abandonar l’espai on es troben actualment.Concretament, la data màxima per abandonar els terrenys és el 18 de juliol de 2018. Tot i que pot semblar molt de temps, els treballadors de la Llar de Marçà afirmen que «no és tant», ja que han de trobar un lloc i habilitar-lo per tal que hi puguin viure els prop de 200 animals que cuiden.Els actuals gestors d’aquest santuari d’animals han iniciat una campanya de mecenatge a través de la plataforma GoFundMe per tal de finançar el trasllat. En aquests moments ja han recollit més de 18.000 euros, però afirmen que es necessiten més diners, ja que els costos poden arribar a la suma de 400.000 euros. En aquest sentit tenen l’esperança que alguna fundació sense ànim de lucre els recolzi econòmicament.El motiu del trasllat són «divergències profundes i irreconciliables» no resoltes entre els gestors del santuari i la fundació ProVegan, que ha assegurat que vol que l’espai se segueixi utilitzant per tenir cura d’animals. En aquest sentit, la fundació ha afirmat que es podria ocupar ella mateixa de tots els exemplars que estan a Marçà, però els voluntaris no contemplen aquesta opció.La Llar de Marçà és el santuari d’animals on actualment viu la vaca Margarita . La seva història es va fer famosa el passat mes de maig, quan la ciutadania es va mobilitzar per evitar el seu sacrifici. Aquest s’havia ordenat en no estar registrada a com a bestiar, però El Hogar ProVegan va al·legar que és un animal domèstic i per això estava exempta de la normativa. Finalment el moviment va aconseguir salvar la vaca i, després de confirmar-se que no patia cap malaltia, l’animal es va traslladar a la Llar de Marçà.