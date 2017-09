El curs escolar comença amb normalitat al Camp de Tarragona

El període lectiu s'ha iniciat amb un total de 137.000 alumnes al territori

Els infants i adolescents, així com també els seus professors, ja han deixat enrere les vacances d'estiu per tornar a omplir les aules. El curs escolar 2017-2018 ha començat, aquest dimarts 12 de setembre, amb tota normalitat als centres educatius del Camp de Tarragona, que a l'inici de període lectiu registra 137.000 alumnes. Pel que fa als docents, han incrementat un 6,7% -n'hi ha 452 més- tot arribant als 7.257 al territori.



Les etapes d'Educació Infantil i Primària es caracteritzen per una disminució en la matrícula però en la resta de nivells augmenta la xifra d'estudiants inscrits, en especial a l'ESO, amb més de 1.600. Així, en el segon cicle d'educació infantil, Primària i ESO són 89.576 alumnes, a l'FP i Batxillerat 18.006 i la resta ho són en estudis de primer cicle d'infantil, formació d'adults, ensenyament a distància, plans de formació i inserció i educació especial.



Del total d'alumnat inscrit, la major part ho fa en centres públics, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com postobligatoris. Segons el Departament d'Ensenyament, l'augment de plantilla es notarà en els centres de majors complexitat i que requereixen una especial atenció per la diversitat dels seus alumnes i entorns complexos, que necessiten una atenció personalitzada.



D'altra banda, la formació professional dual compta amb més de 1.135 alumnes, 23 centres implicats, 119 títols impartits i més de 450 empreses i entitats col·laboradores al territori.