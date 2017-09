Dos ferits, un d'ells greu, en un accident entre una moto i un turisme a Alcover

Els dos han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona

Una persona ha resultat ferida greu, i una ferida menys greu, en un accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta a la carretera C-37, al terme municipal d'Alcover. Segons indica el Servei Català de Trànsit (SCT), el xoc ha tingut lloc al quilòmetre 1 de la via. Els dos ferits han estat traslladats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.



S'ha donat pas alternatiu per la via per tal de facilitar les tasques dels serveis d'emergències i mèdics, i s'han produït algunes retencions. El SEM ha desplaçat quatre ambulàncies fins al punt de l'accident, mentre que els Mossos d'Esquadra també quatre dotacions.