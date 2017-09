Decoració, gastronomia i música a Salou amb el Nomad Festival

Englobat dins el Salou Shopping Festival, l'esdeveniment s'inaugura el dimecres dia 13

El Salou Nomad Festival, englobat al Salou Shopping Festival, durà al municipi gastronomia, decoració, música i activitats infantils des del dimecres dia 13 fins al 17 de setembre. El Festival estarà ubicat al passeig Jaume I de Salou, a l'alçada de la seu del Patronat Municipal de Turisme, amb Food Trucks i parades de tot tipus.



Dimecres, els més petits de la casa podran gaudir del Petit Nomad a partir de les 18 hores, on hi hauran els patins elèctrics Giracat, per provar-los, i cavallets ecològics. Aquestes activitats es desenvoluparan cada dia. A partir de les 22:30 hores, el duo de versions Buena Onda posarà la nota musical. El dijous, continuarà el Petit Nomad a partir de les 18 hores amb les mateixes activitats. A partir de les 21.30 hores, els Atabaladors de Salou posaran la música i el ritme amb una batucada. Tot seguit, a les 22:30 hores, tindrà lloc un concert amb el grup de versions de pop Rock Espanyol dels 80-90, Mala Vida.



Divendres, el Petit Nomad, a partir de les 18 hores, durà les activitats infantils. A més, el grup Xip Xap Party durà a terme diversos tallers de pinta cares i tatoos. A partir de les 20.30 hores, el ritme anirà a càrrec del Ball de Bastons de Salou. Tot seguit, a les 22:30 hores, hi haurà un concert amb les veus femenines del grup de versions Two Sistas.



El dissabte, el Petit Nomad obrirà les seves portes de 12 a 14 hores. A la nit, a partir de les 23 hores, serà el torn del concert amb el grup de versions Big Mouthers. El diumenge, el Nomad Festival finalitzarà amb una animació infantil amb Turuleta Band a partir de les 18 hores, a més dels tallers i activitats durant tot el dia.