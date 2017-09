Crema una habitació d'una nau abandonada a Vila-seca

Quatre dotacions de Bombers van treballar en les tasques d'extinció de l'incendi, que no va causar ferits

Redacció

Actualitzada 12/09/2017 a les 19:20

Un incendi es va declarar, la nit d'ahir dilluns 11 de setembre, a l'interior d'una nau abandonada situada al carrer Lledoner pel polígon industrial Alba de Vila-seca. El foc va cremar una habitació de la nau i no va causar cap ferit.



Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís prop de les 21.45h alertant que s'havia calat foc a l'interior d'una nau abandonada d'aquest polígon. Quatre vehicles es van dirigir ràpidament al lloc dels fets per tal de realitzar les tasques d'extinció de l'incendi. Les flames van cremar una habitació de la nau, en la qual hi havia un matalàs i diverses fustes.



Un cop apagat el foc, els efectius de Bombers també van fer recerca per assegurar-se que no hi hagués cap persona a l'interior de la nau afectada. Finalment, van poder comprovar que l'edifici estava buit i no es van haver de lamentar ferits.