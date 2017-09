Calafell només cedirà els seus locals per l'1-O si el referèndum és legal

L'alcalde, Ramon Ferré (PSC) respon a Puigdemont i Junqueras subratllant que «no vol posar en perill la institució, els funcionaris o els càrrecs electes»

L'alcalde de Calafell, Ramon Ferré (PSC), ha contestat la carta del president de la Generalitat Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras vers l'ús dels locals municipals com a col·legis electorals pel referèndum senyalant que estan disponibles «en cas que fossin necessaris». Amb tot, l'alcalde, que governa en minoria amb Unió Alternativa Municipal (UAM) i el PP, condiciona el seu ús a «legalitat» de la convocatòria, ja que «no vol posar en perill la institució, els funcionaris o els càrrecs electes».



Així ho recull la carta, segons el comunicat que ha fet públic l'Ajuntament de Calafell, on subratlla que «no correspon» al consistori «decidir sobre la legalitat o no del referèndum».

Ramon Ferré recorda que el passat 3 de juliol el Ple municipal va aprovar la cessió d'espais municipals per a la celebració de la consulta vinculant amb els vots de CiU, CUP, UAM, ERC i el regidor no adscrit. «A data d'avui, els locals de votació habituals no tenen cap activitat programada per a l'1 d'octubre», exposa Ferré a la carta enviada a Generalitat, assegurant que es podran utilitzar «en cas que fossin necessaris».



En aquell Ple, el PSC es va abstenir esgrimint que no tenia suficient informació oficial sobre la celebració del referèndum. Durant la votació, l'alcalde va assegurar que no tindria «cap inconvenient» a cedir els locals si els hi ho demanava un organisme «oficial» i es garantia que no es comprometia ni els funcionaris ni els treballadors públics.