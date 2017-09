Una cinquantena d'entitats de Salou participen en l'ofrena floral a Rafael Casanova

L’alcalde, Pere Granados, ha afirmat en el seu parlament que “és un bon moment per reflexionar sobre el nostre present i futur i posar en valor tots els reptes i aspiracions”

Redacció

Actualitzada 11/09/2017 a les 13:00

Salou ha celebrat un any més per la Diada de l’11 de setembre la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, en el qual hi ha participat una cinquantena d’entitats del municipi. Durant l’acte, també ha tingut lloc el parlament de l’alcalde. Pere Granados ha assegurat que “és un bon moment per reflexionar sobre el nostre present i el nostre futur; per posar també en valor tots aquells reptes i aspiracions, i sobretot per reclamar cívicament, pacíficament i democràticament tots aquells instruments que ens permetran afrontar i articular el nostre futur amb més garanties de progrés col·lectiu, de justícia social, i de benestar i prosperitat pel conjunt de la societat catalana”.



A més del batlle i les entitats i associacions que han participat en l’ofrena, també hi han estat presents els regidors de les dues formacions que conformen el govern municipal i dels dos regidors d'ERC. En acabar, i als voltants de les 11 del matí, a la Plaça del Carrilet s’ha organitzat una audició i ballada de en col·laboració de l’Associació Sardanista Contrapunt d’Onades de Salou.