Les ofrenes s'han realitzat a l'Església Vella de Mont-roig i el Torreó de Miami Platja

Actualitzada 11/09/2017 a les 13:46

Mont-roig del Camp ha celebrat aquest matí els actes per commemorar institucionament la Diada Nacional de Catalunya. Per primer cop, enguany s'ha fet una ofrena florar en dos punts emblemàtics del municipi. Aquests han estat l'Església Vella de Mont-roig i el Torreó de Miami Platja.



En aquests actes en el marc de la Diada de l'11 de Setembre hi han participat tant representants del consistori com entitats i veïns de la població. En l'acte els veïns del municipi també s'han unit en una ballada de Sardanes.