Denuncien des de Twitter una falsa agressió a un equip de TVE a Valls

Les imatges deixen veure que el càmara aparta a una noia que protesta darrera la redactora

Actualitzada 10/09/2017 a les 14:22

.@GuardiaCivil ha vuelto a entrar en la imprenta de Constantí y ha registrado un local de un semanario en Valls que habría hecho el pedido pic.twitter.com/f2PS6e9eRW — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 9 de setembre de 2017

La jornada de dissabte a Valls a ser intensa. L'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del setmanari El Vallenc va deixar moltes imatges que, des del vessant sobiranista, han esdevingut gairebé icòniques.El repartiment de clavells davant els agents, l'urna instal·lada i la gent votant davant el setmanari i la protesta ciutadana, sobretot amb el comiat, cantant el «Passi-ho bé» de la Trinca quan els vehicles de la Guàrdia Civil marxaven de la zona, han corregut com la pólvora per les xarxes socials.Un dels episodis que també va circular va ser un incident amb un equip de TVE que estava informant de l'escorcoll. La redactora, ubicada en mig del Passeig de l'Estació de Valls, estava fent la seva crònica pel Canal 24 h de RTVE quan una persona es va col·locar al seu darrere amb una bandera pro referèndum.De seguida es va veure com desapareixia la noia que protestava i la redactora explicava que el seu càmera estava sent 'gairebé' agredit.Aquestes són les imatges de la connexió:Però una usuària de Twitter (@olgasool) va enregistrar la seqüència. Es pot veure com quan la noia que protesta es col·loca darrere la reportera, el seu operador de càmera l'aparta donant-li una empenta. No acaba de veure's a l'enregistrament però aleshores es veu una tercera persona que s'atansa i que, presumiblement, s'enfronta al càmera.