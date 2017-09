Un incendi crema una nau industrial i n'afecta una altra a les Borges del Camp

El foc no ha provocat ferits ni desallotjats però un tècnic n'ha examinat els possibles danys estructurals

Actualitzada 10/09/2017 a les 12:52

Un incendi que va començar aquest dissabte a les 19.40 h a les Borges del Camp va cremar una nau industrial del polígon del municipi, al carrer Noves Tecnologies, i va afectar també la nau adjacent, però no hi va haver ferits ni desallojats. Els productes cremats inclouen els de la nau, com fusta i pintures, i quatre motos. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat hi van treballar fins que a les 20.25 van declarar el foc com a controlat. No hi ha danys estructurals aparents però un tècnic municipal n'ha examinat l'estructura per confirmar-ho.