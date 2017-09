Food Trucks, moda i música en una nova edició del Salou Shopping Festival

El festival durarà 10 dies, del 13 al 23 de setembre, i una de les novetats és el Nomad Festival

Actualitzada 08/09/2017 a les 15:21

El Salou Shopping Festival torna, un any més, al municipi, amb gastronomia, moda i música per a tots els gustos i edats del 13 al 23 de setembre. Per una banda, el passeig Jaume I, del 13 al 17 de setembre, acollirà el Nomad Festival Salou, el primer dels esdeveniments que, durant cinc dies, animaran la localitat amb Food Trucks i espectacles.



Per altra banda, el divendres dia 15 a les 9 de la nit, la Torre Vella acollirà el Wine&Music, una degustació de vins de Cellers Baronia de Monsant, acompanyada de tapes dels restauradors premiats en l’edició d’enguany del Gastrotour: Rock&Grill Cafe, Lunattic Restaurant, Restaurant Terramar i la Ibense Gourmet. La música de la Cobla Maricel amenitzarà l'esdeveniment. Els tickets ja es poden adquirir a la regidoria de Comerç per 15 euros.



L'endemà, el dissabte dia 16, a partir de les 20h, el Club Nàutic Salou acollirà una exposició de fotografies vinculades al món de la moda, dels fotògrafs Josep Borrell, Àlex Hernández i Juan Segovia. Un vermut de benvinguda acompanyarà la mostra, a més de la música jazz Lounge de Gerard Marsal. I el dimecres dia 20, a partir de les 17 hores, serà el torn d'un taller de Personal Shopper.



El dijous 21, la festa de la bellesa 'Beauty Party' començarà a partir de les 17h. Amb la col·laboració de diferents establiments de Salou, es podran descobrir les últimes novetats de perruqueria, estètica, maquillatge i wellness, entre d’altres. De 17.30 a 21.30h, hi haurà la possibilitat de donar sang i col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits a l’Espigó del Moll. Paral·lelament, a les 20h, el passeig Jaume I, davant del Club Nàutic, acollirà una classe oberta de Zumba.



El divendres 22 a les 18h, la Txaranga BandSonats posarà la música al Salou Fashion Circuit, un recorregut d’aparadors vivents per diferents botigues del municipi. Com a plat fort, i ja per finalitzar el Salou Shopping Festival, el dissabte dia 23 serà el torn d'una nova edició del Salou Fashion Show, a les 21h, per on desfilaran 60 models amb les últimes tendències en roba i complements que es duran aquesta temporada. Prèviament, a les 12.30h, el Mercat Municipal acollirà un tast de cerveses artesanes i productes de mercat.



Finalment, del 18 al 24 de setembre tindrà lloc el Shopping Tour, que s’engloba dins del festival, i que permetrà conèixer les millors promocions en noves tendències.