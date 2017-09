Gonzalo Sirgo, metge adjunt del Servei de Medicina Intensiva del Joan XXIII, explica com es va viure a l'hospital la matinada de l'atemptat de Cambrils

Redacció

Actualitzada 07/09/2017 a les 11:38

L'Institut Català de la Salut ha publicat, en el seu canal de Youtube, un vídeo en el qual els professionals d'aquest ens expliquen la seva experiència durant la seva tasca en els atemptats de Barcelona i Cambrils. En l'audiovisual, de poc més de quatre minuts de durada, hi apareixen treballadors de diferents centres sanitaris que han atès les víctimes dels atacs terroristes del passat 17 d'agost. De la demarcació de Tarragona hi apareix un representnt de l'Hospital Joan XXIII, a més de treballadors dels hospitals barcelonins Germas Trias, Vall d'Hebrón, CUAP Sant Martí o Bellvitge.



L'encarregat d'explicar com es va viure la fatídica matinada d'agost en què es va produir l'atemptat de Cambrils és Gonzalo Sirgo, metge adjunt del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Joan XXIII. El metge explica com es va actuar en produir-se aquesta situació. Explica que el primer que van fer els metges de guàrdia presents va ser organitzar-se. «Teníem sensació de confiança en allò que anàvem a fer», explica Sirgo, qui exposa que el primer que es va fer va ser atendre les tres víctimes de més gravetat. El professional de l'Hospital Tarragoní afirma que aquesta actuació ha demostrat que «L'Hospital Joan XXIII està preparat per afrontar situacios d'alta complexitat».



Podeu veure el vídeo de les experiències del personal sanitari durant els atemptats a continuació.